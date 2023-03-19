شكرا لقرائتكم خبر بدء التقديم للدراسات العليا ومنح التميز بجامعة الأميرة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفتح عمادة الدراسات العليا في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم باب التقديم على برامج الدراسات العليا ومنح التميز للعام الجامعي 1445هـ، ويستمر التقديم إلى 6 مايو المقبل.

وتقدم الجامعة عددا من البرامج المطروحة بشراكات محلية وعالمية مع جامعات وجهات أكاديمية أو مهنية متخصصة، بما يحقق التميز والقيمة التنافسية لهذه البرامج في المجالات العلمية والعملية، وتتجاوز حدود التخصصات الأساسية التخصصات نوعية جديدة، وبرامج مرنة تتيح نقاط خروج لتلبية الاحتياجات والمتغيرات المتسارعة محليا وعالميا.

وتشمل البرامج النوعية المقدمة بالشراكة مع جامعات خارجية، ماجستير العلوم في إدارة الأعمال، وماجستير العلوم في علوم التمريض تخصص: ممارسة العلوم التمريضية المتقدمة بالشراكة مع جامعة مدينة دبلن (DCU)، وماجستير العلوم في الطاقة والابتكار بالشراكة مع جامعة سوانزي.

وتتيح الجامعة للطالبات المتميزات التقديم للحصول على «منحة التميز» للدراسات العليا، منحة كلية أو جزئية، وفق شروط وضوابط محددة، بما يحقق أهداف برامج الدراسات العليا نحو استقطاب الطالبات المتميزات لمواصلة دراساتهن العليا محليا، ويسهم في الحراك التنموي لمجتمع حيوي يزخر بخبرات علمية وبحثية ومهنية بأعلى مستوى، وينعكس أثره في تنمية مخرجات الاقتصاد المعرفي.