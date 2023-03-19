القبض على مخالفين بحوزتهم حشيش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهم 54 كجم من مادة الحشيش المخدر. وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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