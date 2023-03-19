شباب وفتيات يطالبون بخفض التوقعات نحو شريك الحياة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب شباب وفتيات بخفض التوقعات نحو شريك الحياة، وخفض التوقعات من الطرفين تجاه بعضهما البعض إذا أرادوا لمؤسسة الزواج أن تنجح.

وأشاروا خلال ندوة عن الحياة الزوجية بمجلس شؤون الأسرة أخيرا، إلى أن تداخل الأدوار بين الزوجين إشكالية في الحياة الزوجية.

وبحسب ضيوف الندوة، فالزواج له قدسيته وعلى الشباب الدخول إلى الحياة الزوجية بذهنية إنجاح الزواج، وقبل الإقدام على هذه الخطوة يجب على الطرفين تحديد أهدافهما بوضوح.

وأضافوا «من المهم رسم توقعات منطقية عن الحياة الزوجية ومشاركتهما للطرف الآخر مبكرا».

وعن نظرية الدور الاجتماعي أشاروا إلى أن كل شخص يمارس أدوارا عدة في حياته الاجتماعية ولكل دور حقوق وواجبات وتوقعات في ذهن الطرف الآخر، وأن التنشئة السليمة للأبناء هي أساس معرفة الأبناء لأدوارهم المستقبلية.

مقتطفات من حديث الشباب







تداخل الأدوار بين الزوجين إشكالية في الحياة الزوجية.



على كل طرف أن يفكر في حقوق الطرف الآخر.



على الطرفين تقديم تنازلات لإنجاح الزواج.



الحوار المستمر مهم لتحديد الأطر في الحياة الزوجية.



يجب على الزوجة ألا تأخذ أدوار الزوج والعكس صحيح.



خفض التوقعات نحو شريك الحياة.



من المهم خفض التوقعات من الطرفين تجاه بعضهما البعض.



من المهم توضيح سيكولوجية كل طرف للآخر.



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