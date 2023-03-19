شكرا لقرائتكم خبر توطين 65 غزالا من المها والريم بمحمية الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لإعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بالطبيق التابعة لمنطقة تبوك 50 غزالا من غزال الريم، و15 من المها، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بحضور مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير متعب بن فهد والرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله العامر.

ويهدف الإطلاق إلى إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، واستعادة دورها في بيئتها، والإكثار منها ذاتيا، والمساهمة في توازن البيئة واستدامتها.

ويأتي الإطلاق ضمن إطار الجهود التي تبذلها المحمية لرفع الوعي المجتمعي تجاه غزال الريم والمها، والإسهام في حماية التنوع الحيوي واستدامته، إضافة لترسيخ المحمية كوجهة سياحية وطبيعية مستدامة تزخر بالتنوع البيئي والحيوي.

مميزات المها







قرون نحيلة ومدببة.



لونه أبيض بعلامات داكنة على الرأس.



يبحث عن الماء والغذاء لمسافات طويلة.



نباتي التغذية.



مميزات غزال الريم