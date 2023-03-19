شكرا لقرائتكم خبر توطين 65 غزالا من المها والريم بمحمية الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف الإطلاق إلى إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، واستعادة دورها في بيئتها، والإكثار منها ذاتيا، والمساهمة في توازن البيئة واستدامتها.
ويأتي الإطلاق ضمن إطار الجهود التي تبذلها المحمية لرفع الوعي المجتمعي تجاه غزال الريم والمها، والإسهام في حماية التنوع الحيوي واستدامته، إضافة لترسيخ المحمية كوجهة سياحية وطبيعية مستدامة تزخر بالتنوع البيئي والحيوي.
مميزات المها
- قرون نحيلة ومدببة.
- لونه أبيض بعلامات داكنة على الرأس.
- يبحث عن الماء والغذاء لمسافات طويلة.
- نباتي التغذية.
مميزات غزال الريم
- غزال كبير ورشيق.
- للذكور قرون طويلة.
- نباتي التغذية.
كانت هذه تفاصيل خبر توطين 65 غزالا من المها والريم بمحمية الملك سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.