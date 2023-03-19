جدة تستضيف قادة اليخوت لدعم السياحة الساحلية

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وتلتزم الهيئة بصفتها الجهة المنظمة لأنشطة البحرية الملاحية لسفن الكروز واليخوت التي تمارس للأغراض السياحية والترفيهية في مياه البحر الأحمر في المملكة، بالتواصل الفعال مع الجهات ذات العلاقة، والتعريف بالمستجدات ذات الصلة، وضمان سهولة وصول المشغلين والمشاركين إلى المعلومات التي يحتاجون إليها عند زيارة المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة محمد العسيري، إن الترحيب بالمشغلين السياحيين في المملكة والتواصل معهم بشأن عمل الهيئة كان أكثر من مجرد الاستضافة الاستثنائية المعهودة، بل هو خطوة ضرورية لاستمرار تطوير الاستراتيجية الوطنية وتنفيذها.
وأضاف «يتقاطع عملنا مع عدد من الجهات، والتي تشمل السياحة الساحلية، وحماية البيئة، والاستثمار، والرياضة، والثقافة، والخدمات اللوجستية، وستحدد استراتيجيتنا الشاملة للوصول إلى مستقبل مزدهر يحافظ على بيئتنا الطبيعية البكر، ودعم ازدهار الأعمال والصناعة والمجتمعات في مملكتنا».
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