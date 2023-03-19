شكرا لقرائتكم خبر جدة تستضيف قادة اليخوت لدعم السياحة الساحلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لدعم السياحة الساحلية، استضافت الهيئة السعودية للبحر الأحمر قادة اليخوت وطواقمها وممثلي هذا المجال، وذلك قبل انطلاق فعاليات جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 نهاية الأسبوع.

وتلتزم الهيئة بصفتها الجهة المنظمة لأنشطة البحرية الملاحية لسفن الكروز واليخوت التي تمارس للأغراض السياحية والترفيهية في مياه البحر الأحمر في المملكة، بالتواصل الفعال مع الجهات ذات العلاقة، والتعريف بالمستجدات ذات الصلة، وضمان سهولة وصول المشغلين والمشاركين إلى المعلومات التي يحتاجون إليها عند زيارة المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة محمد العسيري، إن الترحيب بالمشغلين السياحيين في المملكة والتواصل معهم بشأن عمل الهيئة كان أكثر من مجرد الاستضافة الاستثنائية المعهودة، بل هو خطوة ضرورية لاستمرار تطوير الاستراتيجية الوطنية وتنفيذها.

وأضاف «يتقاطع عملنا مع عدد من الجهات، والتي تشمل السياحة الساحلية، وحماية البيئة، والاستثمار، والرياضة، والثقافة، والخدمات اللوجستية، وستحدد استراتيجيتنا الشاملة للوصول إلى مستقبل مزدهر يحافظ على بيئتنا الطبيعية البكر، ودعم ازدهار الأعمال والصناعة والمجتمعات في مملكتنا».