استراتيجية وطنية لتدريب وتأهيل وتوظيف وتمكين الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينتظر الإعلان عن استراتيجية التنمية الشبابية بالمملكة خلال العام الحالي 2023، وفقا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، الذي أكد أن الوزارة تعمل وفق رؤية السعودية 2030 على كثير من البرامج الموجهة للشباب على مستوى التدريب والتأهيل والتوظيف والتمكين، وأنها انتهت أخيرا من بناء الاستراتيجية بشكلها النهائي.

ودشن الراجحي في الرياض أمس، منتدى العاملين مع الشباب في دورته الثالثة، تحت شعار «تمكين العاملين مع الشباب تعزيز الابتكار وتطوير السياسات»، وتكريم الفائزين بجائزة العاملين مع الشباب في دورتها الأولى.

وأكد الوزير في كلمته خلال الحفل دعم واهتمام القيادة بالشباب، كثروة حقيقية يعتمد عليها الوطن في حاضره ومستقبله، والعمل على تمكينهم وبناء قدراتهم واستثمار طاقاتهم لتطوير المجتمع.

وأضاف أن هذا المنتدى يأتي مستهدفا 8 فئات عاملة مع الشباب في القطاعات الحكومية والخاصة والربحية، وتنسيق الجهود مع 66 جمعية متخصصة في قضايا وموضوعات الشباب، كما يسعى للانطلاق نحو المستقبل خلال توسيع الشراكات وتوقيع الاتفاقيات، كذلك تبني المبادرات النوعية التي تسهم في تحقيق الأثر واستدامته.

الابتكار والتغيير

أوضح رئيس مجلس إدارة منتدى العاملين مع الشباب علي بن سليمان الراجحي، أن المنتدى سيناقش عددا من الموضوعات ذات الصلة بقطاع العاملين مع الشباب، أبرزها سبل الابتكار والتغيير في العمل الشبابي، وسياسات المستقبل الموجهة نحو الشباب، كما سيبحث آليات ونماذج تمكين الشباب وتنمية قدراتهم في زمن متسارع يعتمد فيه على الشباب، بجانب استعراض التجارب العملية والنوعية في مجال العمل الشبابي.

بعدها ألقى عضو مجلس إدارة المنتدى الدكتور خالد العواد كلمة المنتدى والجائزة، أشاد فيها بأهمية المنتدى في تعزيز العمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة، ونقل المعارف وتبادل الخبرات والتجارِب التي تسهم في خدمة قضايا الشباب، مشيرا إلى أن المنتدى يتضمن معرضا للجهات العاملة مع الشباب، تشارك فيه 29 جهة من مختلف القطاعات.

عقب ذلك بدأت جلسات المنتدى، وتضمنت الجلسة الأولى «سياسات المستقبل الموجهة نحو الشباب»، فيما تناولت الثانية موضوع «الابتكار والتغيير في العمل الشبابي»، كما استعرضت الثالثة «تجارب في التمكين وتنمية القدرات في العمل الشبابي»

الفائزون بجائزة العاملين مع الشباب







جمعية بدار لتنمية الشباب



جمعية همم شبابية



جمعية جسور الشبابية



جمعية طلائع لتنمية الشباب والفتيات



تكريم شركاء المنتدى