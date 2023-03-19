لوزيات تبوك تتفتح أزهارا وتبشر بمحصول وفير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستبشر المزارعون بمنطقة تبوك في كل موسم مع ظهور بوادر الإزهار لأشجار اللوزيات «النكتارين والبرقوق والخوخ والمشمش»، بمحصول وفير خلال الفترة المقبلة، من الفواكه والثمار لهذه الأشجار. وتمتاز المنطقة بخصوبة أرضها واعتدال مناخها، الأمر الذي جعل منها موطنا مثاليا لزراعة مختلف الأشجار من الفواكه واللوزيات والخضار والورد، محققة في المواسم الماضية أرقاما مميزة في الإنتاج الزراعي، لتكون الأيقونة الأهم في الإنتاج الزراعي بالمملكة. ولظهور الأزهار فوائد جمة، فالزهرة من أهم أجزاء النبات والعضو الخاص بعملية التكاثر. منطقة تبوك تحتضن





14,500 مزرعة



1,580,575 شجرة عنب



834,358 نخلة



15,000 هكتار مساحة محصول القمح



27,200 هكتار مساحة الأعلاف الخضراء



1,300,000 شجرة زيتون



80,000 شجرة رمان



58,000 شجرة مانجو



90,000 شجرة حمضيات



1,485,400 شجرة لوزيات



9850 بيتا محميا



50,000 هكتار مساحة الخضار المكشوفة



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