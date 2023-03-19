شكرا لقرائتكم خبر طائرات درونز لمراقبة المخالفين بمحمية الإمام تركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمراقبة ورصد المخالفين، أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أمس، استخدام فريق الحماية التابع لها التقنيات الحديثة المتاحة، بهدف الحد من مخالفي الأنظمة داخل نطاق المحمية، وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وفق اللوائح التنفيذية لذلك.

وبينت الهيئة أن من هذه التقنيات الحديثة طائرات الدرونز التي تستخدم فيها كاميرات المراقبة الحرارية، وتقنيات التصوير بعيد المدى على مسافة تزيد على 10 كلم لكل نقطة على كل نطاق المحمية، لكشف تجاوزات الرعي الجائر والاحتطاب وإتلاف الغطاء النباتي، ومراقبة الكائنات البرية والغطاء النباتي، وأيضا تستخدم في نثر البذور وتحديد المناطق المناسبة للاستزراع، واستخدام camera trap أو كاميرات الاستشعار - الصديقة للحياة البرية - الموزعة على مناطق المحمية في الطبيعة، لمتابعة الحيوانات البرية والطيور في مختلف مناطق المحمية، لمعرفة أماكن وجود الحيوانات البرية ومراقبة الطيور المهاجرة والمستوطنة، لعمل الدراسات على مختلف الكائنات البرية التي عادت للمحمية بسبب عودة التوازن البيئي، ووفرة الغذاء في الطبيعة، إضافة إلى كاميرات المراقبة بالاستشعار، وتستخدم للحماية والمراقبة الطبيعية.

وتسعى الهيئة خلال هذه الخطوة إلى تطبيق أنظمة وإجراءات الحماية، حسب الأنظمة المعتمدة محليا ودوليا في هذا المجال، سواء للمخالفين في الرعي، أو الدخول دون تصريح، أو دخول المناطق المحمية غير المسموح بها.

أهم الأهداف

