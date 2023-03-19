الإيقاع بـ16,471 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
نتائج الحملات
- إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات16,471 مخالفا، منهم 9025 مخالفا لنظام الإقامة 5105 مخالفين لنظام أمن الحدود 2341 مخالفا لنظام العمل
- إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1184 شخصا، منهم: 42 % يمنيون 56 % إثيوبيون 2 % جنسيات أخرى ضبط 120 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية
- ضبط 14متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم
- إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 17270 وافدا مخالفًا، منهم: 14250 رجلا 3020 امرأة
- إحالة 7756 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر إحالة 2024 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم ترحيل 12958 مخالفا
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