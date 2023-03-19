شكرا لقرائتكم خبر تجهيز 50 فرقة لمراقبة تصريف سيول الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضعت أمانة الطائف 50 فرقة عمل ميدانية على أهبة الاستعداد لاحتواء أي حالة مطرية.

ونصحت الأهالي والزوار، بالابتعاد عن مجاري السيول في الأودية والمستنقعات التي شكلتها الأمطار على أنحاء المحافظة.

وأكدت أنها هيأت الأودية ونظفتها من الشوائب خلال الفترة الماضية، لضمان انسيابية تدفق السيول خلال هطول الأمطار.

وأوضح أمين الطائف المهندس ناصر الرحيلي، أن العمل جار حاليا على تنفيذ مشاريع جديدة لتصريف مياه الأمطار، في أحياء متفرقة داخل المدينة والضواحي، مشيرا إلى أن الأمانة سيرت فرقا لرصد تجمعات المياه والتعامل معها.

ودعا المواطنين والمقيمين من أهالي الطائف، إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو تجمعات مائية عبر هاتف البلاغات البلدية 940.