زرع 1400 شجرة متنوعة في الجبيل

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وأوضحت الأمانة أنها تستهدف زراعة 5000 شجرة متنوعة في محافظة الجبيل، للمرحلة الأولى، ضمن مبادرة «شرقية خضراء»، ودعما لمبادرة السعودية الخضراء، مؤكدة أن المبادرة تسهم في زيادة نسبة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين المشهد البيئي والحفاظ عليه، ونشر ثقافة الوعي بين كل شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليها.
وتسعى الأمانة إلى إشراك القطاع الحكومي والخاص وتفعيل الشراكة المجتمعية، خلال إقامة دورات تدريبية وندوات تثقيفية ومسيرات خضراء ،وحدائق لتدوير النفايات ومعالجة التشوه البصري، مبينة أنه تم إعداد خطة لاستهداف المناطق المحيطة بالمدارس والمباني التعليمية والمستشفيات والمراكز الصحية والشوارع والميادين والحدائق العامة بالمحافظة، لزراعة 25000 شجرة ضمن مبادرة «شرقية خضراء» على مراحل عدة.
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