خدمات وفق أعلى معايير الجودة لقاصدي المسجد الحرام في رمضان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين يشهد المسجد الحرام تقاطر آلاف المعتمرين، وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، جميع الوكالات والإدارات بتفعيل حملة الرئاسة (خدمة معتمرينا شرفٌ لمنسوبينا)، والتي تأتي في عامها الثامن تحت شعار (من الوصول إلى الحصول) بالبرامج والفعاليات المتنوعة.

وأكد أن الرئاسة تسعى خلال وكالاتها المتعددة إلى تقديم كل الخدمات المتنوعة والبرامج الثقافية والمعرفية لزوار بيت الله الحرام وفق أعلى معايير الجودة، وتمكينهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وشدد على أهمية خدمة المصلين والزائرين والمعتمرين، وإرشادهم وتوجيههم والاهتمام بهم، منوها إلى بذل أقصى الجهود والإمكانات للارتقاء بالخدمة التي تقدمها الحملة، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر.

من جهة أخرى ناقش مجلس وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي في دورته الثامنة الخدمات الرقمية المقدمة لزوار وقاصدي المسجد الحرام، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال موسم رمضان المبارك.

واستعرض المجلس عددا من الموضوعات أبرزها: استعدادات الوكالة خلال موسم رمضان المبارك، والخدمات الرقمية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، التي تصب في تجويد وتطوير المنظومة التقنية، وتهدف إلى إثراء تجربة القاصد والمعتمر أثناء دخوله حتى الانتهاء من أداء مناسكه.

كما نوقشت معايير قياس التحول الرقمي والوكالات المعنية بشكل عام، وتطرق المجلس إلى إبراز منجزات وأعمال الكيانات الإدارية التابعة للوكالة ومتابعة تقدمها، وكذلك أبرز المعوقات والحرص على وضع الحلول العاجلة لها.

ودعا وكيل الرئيس العام لوكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس وسام مقادمي، الأعضاء إلى إخلاص العمل والتأكيد على تحقيق أعلى درجات الجودة والتميز والإتقان.

ولفت إلى أن الدور المنوط بالوكالة يتمثل في تطوير وتحسين وتميز الخدمات التقنية المقدمة لزوار وعمار بيت الله الحرام، وفق أرقى وأحدث المواصفات العالمية، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وتعزيزا لدور التقانة في الوصول إلى الريادة والتقدم في خدمة الحرمين الشريفين.

خدمات رقمية مقدمة لقاصدي المسجد الحرام

