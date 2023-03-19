25 نصيحة لعلاقة مستقرة بين الموظفين والمديرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قد يكون التحدث إلى رئيسك في العمل أمرا صعبا، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواضيع حساسة، مثل المكافآت أو ترك وظيفتك.

إن حياتك المهنية في نهاية المطاف بين يدي مديرك، وتحتاج إلى التأكد من أنه يمكنك بناء علاقة مستقرة معه، مع الحفاظ على وفائك لقيمك وآرائك.

«مكة » جمعت 25 نصيحة من شأنها أن تحسن العلاقة بين الموظف ومديره في العمل، وتلغي الحواجز فيما بينهما.

حاول القيام بما يلي:





إيضاح ما تحتاجه





الانتباه إلى تفضيلات الاتصال لرئيسك في العمل





إظهار القيمة





إنشاء خط اتصال مفتوح





أن تدرك لغة جسدك





التخطيط لوقت إجازتك





تمكين رئيسك في العمل





كن مخلصا





عرض لتولي المزيد من المهام





تصحيح الحقائق الخاصة بك





كونها موجهة نحو الحل





طلب المشورة





التدرب على لغة الجسد



من المحتمل أن يكون مديرك مشغولا، وليس لديه الوقت للجلوس هناك والاستماع إليك، ومنحه الكثير من المعلومات الأساسية التي لا علاقة لها بما تطلبه. سواء كنت تعطيه فقط تنبيها، أو تطلب الموافقة على شيء ما. اذكر بوضوح ما تتمناه حتى يتمكن من تحديد النتيجة في الوقت المناسب.تختلف تفضي الت الاتصال لدى الجميع، يبقي بعض الرؤساء بابهم مفتوحا، ولا يمانعون في مقاطعتهم لإجراء محادثة سريعة. يفضل البعض الآخر توجيها عن طريق دردشة أو دعوة تقويم. التوقيت هو أيضا مفتاح. انتبه للعثور على نافذة عندما يكون رئيسك في العمل أقل توترا، حتى تتمكن من الاتصال به بعد ذلك. أخذ كل هذا في الاعتبار سيمنحك مؤشرا جيدا عن أفضل وقت للتحدث مع رئيسك في العمل.لقد تم تعيينك لسبب ما. سيكون هذا بسبب مؤهلاتك وخبراتك وشخصيتك، لذلك لا تخف من إضافة قيمة إلى المنظمة، فأنت تعرف ما الذي تتحدث عنه، لذلك لا تخجل من إبداء رأيك. كن الشخص الذي يتحدث بالحقائق والثقة والاقتراحات المعقولة التي تؤدي إلى نتائج. هذا يبني ثقة رئيسك فيك.يعمل معظم الموظفين على التحدث إلى رئيسهم، لأنهم لا يمتلكون خطا مفتوحا للتواصل معه. إذا لم تستطع توقع رد فعله، فلا يمكنك طرح سؤالك أو رأيك بثقة. لمكافحة هذا الشعور ستحتاج إلى بناء الشفافية والثقة في العلاقة، يمكنك جدولة اجتماعات نصف أسبوعية لمناقشة أي قضايا وبناء علاقة وطلب المشورة. إذا كان هذا غير ضروري في دورك، فحاول الاختلاط مع رئيسك في العمل قدر الإمكان، في المطبخ أو أثناء غداء الفريق (دون الوقوع في فخ).عندما تتحدث إلى رئيسك في العمل، تأكد من أنك تتحدث عن لغة جسد واثقة. احتفظ بوضعية طويلة وتجنب التململ أو التراخي في مقعدك. ابق دائما على اتصال بالعين، وانحن في المحادثة. لا يوجد شيء أسوأ من وجود موظف يبحث في كل مكان آخر في الغرفة، بصرف النظر عن الشخص الذي يجري محادثة معه. إذا كنت تعاني من أي من هذه النقاط، فتدرب قبل أن تضطر إلى التواصل مع مديرك.بالطبع يسمح لك بإجازة محددة كل عام، ويتم تشجيعك على أخذها. ولكن عند التخطيط لإجازتك السنوية، ضع في اعتبارك أصحاب العمل. امنحهم الوقت الكافي للموافقة على طلبك، والتخطيط لإجازة غيابك. إذا كنت تقوم بالتغطية مع زميل أثناء إجازته، فأنت تريد أن تعرف مسبقا كيفية التخطيط لجدولك الزمني أيضا.إذا كان رئيسك يبدو جيدا فأنت كذلك، وإذا جعلته يبدو سيئا فأنت في الأساس تجعل نفسك تبدو سيئا أيضا، احصل على الانجراف الخاص بك، فكر في طرق تجعل رئيسك يبدو رائعا، ويمكنك المراهنة على أن يكون اسمك في الترقية التالية.حاول ألا تحجب الأسرار المتعلقة بالعمل عن رئيسك في العمل. إذا ارتكبت خطأ، فاعترف به واشرح كيف ستصححه، ستحصل على قدر أكبر من الاحترام لصدقك. تعد الرابطة القوية مع المدير أمرا حيويا، حتى إذا انتقلت أنت أو هي إلى شركة أخرى، فستظل تقدر السند، وستكون قد أجريت اتصالا جيدا من شأنه أن يدعمك طوال حياتك المهنية.إذا كان لديك وقت فراغ، فحاول أن تجعل عمل صاحب العمل أسهل، خلال عرض تحمل المسؤولية عن تلك المهام التي قد يكرهون القيام بها. لن يساعد ذلك رئيسك في العمل فحسب، بل ستتعلم جوانب أخرى من الشركة، وستكون في وضع أفضل للارتقاء في السلم الوظيفي.إذا دخلت في نقاش حول وظيفتك مع كل البنادق المشتعلة، ودون دليل واقعي، يمكنك تقبيل ترقيتك، وداعا للمصداقية. لدى الإدارة آراء كافية خاصة بها، ولن ترغب في الحصول على آرائك ما لم يطلب منك ذلك. إذا كنت لا توافق على رأي أو زاوية لمشروع جديد، فادعم حجتك المضادة بأدلة موضوعية.إذا ذهبت إلى مديرك بشأن مشكلة ما، فتأكد أيضا من وجود حل لها. هذا يدل على أنك استباقي، ويمكن الوثوق به لمتابعة عملك. أنت تلفت انتباههم إلى المشكلة، وتقول إنك تحت السيطرة، مما يثبت أن لديك المهارات اللازمة للتقدم داخل الشركة أيضا.سيقدرك مديرك أكثر عندما تطلب مشورته. إذا كنت تواجه مشكلة أو تحتاج فقط إلى بعض الملاحظات، فكن منفتحا عليها واسأل رئيسك عن أفكاره. سيحترمون أنك ذهبت إليهم مباشرة.أثناء الاجتماع، تجنب التململ ورجفة الركبة، والتي تعد علامات على العصبية. بدلا من ذلك استخدم لغة جسد جيدة، خلال تقليد رئيسك في العمل والانصراف إلى المحادثة.

تجنب القيام بما يلي:



الضرب





تصحيح أخطاء رئيسك أمام الآخرين





إخفاء أخطائك وتحدياتك





الذهاب إلى رئيسك في العمل عندما تكون عاطفيا





ترك مزاج رئيسك يؤثر عليك





تجاوز المدير





انتظار الثناء





أخذ النقد على أنه هجوم شخصي





الانخراط في مكتب القيل والقال





المقاطعة





رمي الآخرين تحت الحافلة





أن تكون متواضعا جدا



إذا كان لديك شيء مهم لتقوله، فلا تقضِ 10 دقائق في التحدث دون جدوى. ابدأ بالنتيجة ثم املأ التفاصيل بمجرد وضع الفكرة على الطاولة. بهذه الطريقة سيتمكن مديرك من معالجة التفاصيل، مما يعني أنك ستتلقى إجابة أكثر فائدة.الجميع يكره التصحيح أمام الجمهور. تخيل أنك الرئيس وتحاول تقديم معلومات مهمة في الاجتماع الأسبوعي، عندما يأتي موظف ويصحبك أمام الجميع، تنبيه محرج! إذا كان هناك خطأ جسيم تجب معالجته حقا، فاذكره بعد مغادرة باقي أعضاء الفريق للغرفة.من غير الأخلاقي إخفاء أخطائك في مكان العمل. إذا كنت تواجه تحديات فتواصل مع رئيسك في العمل. واجبه هو إرشادك وتعليمك كيفية التقدم، إذا أبقيت مديرك على اطلاع يمكنك معالجة القضايا الصغيرة قبل ظهور مشكلة كبيرة.قد تكون غاضبا للغاية، لأن زميلك يتعامل مع الحساب الجديد الذي عملت بجد للحصول عليه، وتريد الذهاب لمنح رئيسك جزءا جيدا من عقلك. مهما فعلت امنح نفسك فترة تهدئة لتفقد مشاعرك. التحدث إلى رئيسك بشكل متقطع لن يحل أي شيء.هل يتمتع رئيسك بشخصية جيكل وهايد؟ إذا كان الأمر كذلك، فلا تدع ذلك يزعجك. لا يمكنك تغيير من هو شخص ما، ولكن يمكنك التحكم في الطريقة التي تتصرف بها. كن على دراية بمزاج رئيسك في العمل، وتحدث معه فقط عندما يكون في حالة جيدة.حتى إذا لم يكن لدى مشرفك القدرة على التأثير في التغيير الذي تقترحه، فما يزال عليك مناقشته معه أولا. من المهم اتباع التسلسل الهرمي التنظيمي. يمكن أن يعزز هذا أيضا مناقشة أكثر فائدة عند طرح فكرتك على رئيسك في العمل.لا تحتاج إلى تربيت على الظهر للقيام بعملك. يجب أن تكون واثقا من العمل الذي تضعه في العالم، لأنك لن تحصل على هذا المنصب إذا لم تكن قادرا على القيام به. مديرك ليس قارئا للأفكار، لذا إذا كنت غير متأكد حقا من عملك، فاسأل ببساطة كيف فعلت في مشروعك الأخير.يأخذ عدد من الموظفين النقد بشكل شخصي، ويعتقدون أن رئيسهم لديه ثأر ضدهم. هذا يبدو غير معقول تماما بالنسبة لي. رئيسك لديه ما هو أكثر من مجرد الجلوس والتآمر ضدك. يتم توجيه النقد حتى تتمكن من التعلم والتحسين واحتضانه والمضي قدما والقيام بعمل أفضل في المرة المقبلة.حتى إذا كنت تعتقد أن زوجتك في العمل لن تزعجك أبدا، فمن الأفضل عدم الانخراط في ثرثرة عن رئيسك أو زملائك في العمل. تميل الكلمة دائما إلى الظهور، مما قد يضعف سمعتك وعلاقتك بمديرك.حتى لو كنت تعتقد أنك تعرف أفضل من مديرك في موضوع معين، فلا تقاطعه أبدا أثناء حديثه كن صبورا دائما، وانتظر حتى ينتهي حتى تتمكن من إبداء رأيك بطريقة بناءة.إن مطالبة زملائك بأن تجعل نفسك تبدو أكثر قدرة ليس بالمظهر الجيد! في الواقع هذا يثبت أنك لست لاعبا جماعيا ولا يمكن الوثوق بك. من الأفضل دائما حل أي مشكلات في العمل مع الشخص مباشرة، بدلا من اللجوء إلى رئيسك في العمل.بينما لا يجب أن ترمي زملائك في العمل تحت الحافلة، يجب عليك أيضا قبول الائتمان عندما يحين موعده. من الجيد أن تغني المديح الخاص بك من وقت لآخر، والوقوف لإثبات جدارتك!