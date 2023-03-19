ترحيل 128 ألف مخالف للأنظمة منذ بداية 2023 - #عاجل

بلغ عدد المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود الذين تم ترحيلهم إلى بلدانهم منذ بداية العام الجاري 2023 نحو 127.985 مخالفًا، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين 173 شخصًا، تم القبض عليهم.

ووفقا لوزارة الداخلية فإن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

المخالفون المرحلون 2023

يناير

الأسبوع الأول: 11.762

الأسبوع الثاني: 11.840

الأسبوع الثالث: 12.431

الأسبوع الرابع: 12.051

فبراير

الأسبوع الأول: 11.552

الأسبوع الثاني: 11.085

الأسبوع الثالث: 12.728

الأسبوع الرابع: 8.962

مارس

الأسبوع الأول: 10.241

الأسبوع الثاني: 12.375

الأسبوع الثالث: 12.958