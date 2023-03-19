ووفقا لوزارة الداخلية فإن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.
المخالفون المرحلون 2023
يناير
الأسبوع الأول: 11.762
الأسبوع الثاني: 11.840
الأسبوع الثالث: 12.431
الأسبوع الرابع: 12.051
فبراير
الأسبوع الأول: 11.552
الأسبوع الثاني: 11.085
الأسبوع الثالث: 12.728
الأسبوع الرابع: 8.962
مارس
الأسبوع الأول: 10.241
الأسبوع الثاني: 12.375
الأسبوع الثالث: 12.958
كانت هذه تفاصيل خبر ترحيل 128 ألف مخالف للأنظمة منذ بداية 2023 - #عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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