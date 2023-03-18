السعودية اليوم / حرس الحدود البحرية التونسية يحبط 18 عملية هجرة غير شرعية



تونس 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واس

أحبطت وحدات حرس الحدود التونسية اليوم، 18 عملية هجرة غير شرعية على السواحل التونسية.

وأشار بيان لوزارة الداخلية التونسية، أنه تم إنقاذ 635 مهاجرًا غير شرعي تعرضت مراكبهم للغرق في عرض البحر.

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23:30ت م

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