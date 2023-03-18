السعودية اليوم / أكاديمية طويق تختتم منافسات هاكاثون Saudi ChatGPT بمشاركة أكثر من 650 منافسا



الرياض 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واس

اختتمت أكاديمية طويق منافسات هاكاثون Saudi ChatGPT المتخصص في الذكاء الاصطناعي لتقنيات النماذج اللغوية باستخدام ChatGPT وWhisper API، الذي تنظمه بالشراكة مع علم الشريك الإستراتيجي للهاكاثون وVectara الشريك التقني للحدث، حيث استمرت أعمال الهاكاثون لثلاثة أيام في مقر الكراج بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بمشاركة أكثر 650 مشاركًا يمثلون أكثر من 250 فريقًا.

وشهد الحفل الختامي للهاكاثون حضور رئيس مجلس إدارة أكاديمية طويق فيصل الخميسي، وعدد من المسؤولين ورواد الأعمال والمهتمين في المجال التقني، حيث تضمن الحفل منافسة الفرق المتأهلة للنهايات وعددهم عشرة فرق من تصفيات المرحلة الأولى وعرض مشاريعهم على لجنة التحكيم المكونة من رئيس لجنة التحكيم ورئيس مجلس إدارة أكاديمية طويق فيصل الخميسي، ونائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور ياسر العنيزان، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة المنتجات لشركة علم ماهر الوهيبي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق نعناع سامي الحلوة، والشريك المؤسس لشركة VECTARA الدكتور طلعت شفعت.

وأعلنت الأكاديمية أسماء الفرق المتأهلة وهم: Fluent، ورواة، و‏QuickListen، وVAI، وميم عين للتعليم، وعون، وسوق لي، ومرايا، وابدأ، وGPT Solutions، حيث استعرضت الفرق المتأهلة مشاريعهم على لجنة التحكيم، والتي تكونت في حلول تقنية باستخدام ChatGPT في عدة مجالات مثل التعليم، وخدمة العملاء، والقصص الروائية، والألعاب التعليمية، والاجتماعات، والتسويق، والتصميم الداخلي، وتحويل الأفكار إلى مشاريع.

واختتم الحفل بالإعلان عن الفائزين وتتويجهم بجوائز بقيمة 500,000 ريال عن مشاريعهم، وهم مشروع QuickListen الفائز بالمركز الأول وجائزة 250000 ريال، ومشروع رواة الفائز بالمركز الثاني وجائزة 150000ريال، فيما ذهب المركز الثالث وجائزة 100000 ريال لـ مشروع GPT Solutions.

يذكر أن هاكاثون Saudi ChatGPT يأتي بهدف إنتاج مشاريع تطبيقية إلكترونية مستفيدة من النوافذ البرمجية "APIs" لخدمة ChatGPT وWhisper بشكل مطور بواجهات قابلة للاستخدام، وقراءة البيانات بصورة حيّة وبصورة مرتبطة بخدمة ChatGPT وWhisper.

// انتهى //

23:27ت م

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