السعودية اليوم / الهئية الملكية بينبع تستقبل ممثلي برنامج "ندلب"



ينبع 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واس

استقبلت الهيئة الملكية بينبع اليوم ممثلي البرنامج الوطني لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠- يرافقهم عدد من الشركات الوطنية المشاركة ضمن برنامج 1000 ميل، وهو برنامج رياده الأعمال مقدم من البرنامج ‏الوطني لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).

والتقى الحضور مدير تطوير الاستثمار بالهيئة، وعدد من المسؤولين ذوي الاختصاص، كما تضمنت الزيارة جولة على مركز التنمية الصناعية بالهيئة، وزيارة عدد من المصانع بمنطقة الصناعات الخفيفة والمساندة في مدينة ينبع الصناعية.

وتهدف الزيارة إلى تعريف المشاركين على البرامج المتخصصة بالبيئة الصناعية والخدمات والمنتجات المقدمة من الهيئة الملكية في مدينة ينبع الصناعية.

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23:22ت م

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