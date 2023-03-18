السعودية اليوم / اختتام دورة "مهارات الهايكنج المتقدمة" بتبوك



تبوك 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واس

اختتمت - أمس - بمنطقة تبوك دورة "مهارات الهايكنج المتقدمة" لتأهيل مرشدين هايكنج، التي نظمها الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج، بإشراف فرع وزارة

وأوضح محاضر الدورة المدرب علي المالكي أن الدورة - التي استمرت 6 أيام 3 منها نظرية والأخرى عملية- هدفت إلى صقل وتنمية مهارات مرشد الهايكنج وفق اشتراطات دولية وضعها الاتحاد الدولي للتسلق وصعود القمم UIAA، لتعريف محبي وجمهور هذه الرياضة على أهميتها، حيث تم اختيار منطقة تبوك في الدورة الحالية؛ لما تمتاز به من تضاريس وتكوينات جذابة.

وأشار إلى أن الدورة تضمَّنت تعريف المتدربين على مفهوم مرشد الهايكنج ومتطلبات الرخصة، وفوائد الرياضة، والسمات الشخصية للمرشد، ومهارات التخطيط، ومهارات المشي، ومهارات التجهيز للمعدات الملاحة، واستخدام البوصلة الخرائط، والمعرفة البيئية، ومهارات استخدام الحبال، وأنواع الربطات، ومهارات الإنزال، ومهارات الحد من المخاطر، وإجراءات الطوارئ، إضافة إلى التدريب العملي.

وجرت التدريبات العملية في منطقة بجدة غرب مدينة تبوك، حيث ضمت تشكيلات صخرية مميزة، تمنح زائريها شعورًا بالعراقة والرحابة والهدوء الذي يجذبهم نحو التجول في متحفها المفتوح من الجبال والصخور الرملية التي شكلتها عوامل التعرية على مر القرون بأشكال هندسية تشد الناظر إليها، وتدفعه للغور في أسبارها، لاسيما لهواة

// انتهى //

23:13ت م

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تبوك 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واساختتمت - أمس - بمنطقة تبوك دورة "مهارات الهايكنج المتقدمة" لتأهيل مرشدين هايكنج، التي نظمها الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج، بإشراف فرع وزارة الرياضة بالمنطقة.وأوضح محاضر الدورة المدرب علي المالكي أن الدورة - التي استمرت 6 أيام 3 منها نظرية والأخرى عملية- هدفت إلى صقل وتنمية مهارات مرشد الهايكنج وفق اشتراطات دولية وضعها الاتحاد الدولي للتسلق وصعود القمم UIAA، لتعريف محبي وجمهور هذه الرياضة على أهميتها، حيث تم اختيار منطقة تبوك في الدورة الحالية؛ لما تمتاز به من تضاريس وتكوينات جذابة.وأشار إلى أن الدورة تضمَّنت تعريف المتدربين على مفهوم مرشد الهايكنج ومتطلبات الرخصة، وفوائد الرياضة، والسمات الشخصية للمرشد، ومهارات التخطيط، ومهارات المشي، ومهارات التجهيز للمعدات الملاحة، واستخدام البوصلة الخرائط، والمعرفة البيئية، ومهارات استخدام الحبال، وأنواع الربطات، ومهارات الإنزال، ومهارات الحد من المخاطر، وإجراءات الطوارئ، إضافة إلى التدريب العملي.وجرت التدريبات العملية في منطقة بجدة غرب مدينة تبوك، حيث ضمت تشكيلات صخرية مميزة، تمنح زائريها شعورًا بالعراقة والرحابة والهدوء الذي يجذبهم نحو التجول في متحفها المفتوح من الجبال والصخور الرملية التي شكلتها عوامل التعرية على مر القرون بأشكال هندسية تشد الناظر إليها، وتدفعه للغور في أسبارها، لاسيما لهواة رياضة الهايكنج، وجبال اللوز التي تقع باتجاه الشمال الغربي لمنطقة تبوك، ويصل ارتفاعها عن سطح البحر إلى 2600 متر تقريبًا، ويعود تسميتها بذلك إلى كثرة شجيرات اللوز فيها، وهي من المواقع المناسبة لممارسة رياضة الهايكنج ورياضة تسلق الجبال، فيما أقيمت المحاضرات النظرية في مدينة الملك خالد الرياضية // انتهى //23:13ت م0123

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