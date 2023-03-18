شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري السعودي عقب هدف رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، من إحراز هدف لفريقه في شباك أبها، بمنافسات الدوري السعودي.

وفاز الهلال من أمام نظيره الاتفاق، بثلاثية نظيفة دون رد، في منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي.

كما نجح النصر من تحويل تأخره لفوز أمام أبها، بهدفين مقابل هدف، في الجولة ذاتها من دوري روشن السعودي.

بينما تعادل الشباب السعودي أمام نظيره الرائد، بهدفين لكل فريق.

ورفع تاليسكا رصيده أهدافه لـ14 هدف، في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، بينما وصل رونالدو للهدف رقم 8.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

وجاء ترتيب هدافي الدوري السعودي، كالتالي:

1- عبد الرزاق حمد الله "الاتحاد" 15 هدفًا.

2- أندرسون تاليسكا "النصر" 14 هدفًا.

3- كارلوس جونيور "الشباب" 12 هدفًا، أوديون إيجالو "الهلال" 12 هدفًا

4-، فراس البريكان "الفتح" 11 هدفًا.

5- كريستيانو رونالدو "النصر" 9 أهداف.

6- كريستيان جوانكا "الشباب"، أنطوني نواكايمي "الفيحاء" 8 أهداف.

7- رومارينيو "الاتحاد" 7 أهداف.