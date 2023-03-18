شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يقلب الطاولة على أبها ويحقق فوز مثير بدوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على حساب فريق أبها بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي كانت اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر مارس الجارى.

النصر يحقق فوز مثير على أبها

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع تقدم فريق أبها بهدف دون رد ومنذ بداية المباراة وحاول لاعبى فريق أبها من تسجيل الهدف الأول وهدف التقدم وفي الدقيقة السادسة والعشرين سجل عبدالفتاح آدم لاعب أبها الهدف الأول.

وبعدها حاول لاعبى فريق النصر من تسجيل الهدف الأول وهدف التعادل والعودة إلى سكة المباراة من جديد ولكن مر الوقت دون حدوث جديد وفي الدقيقة الثامنة والسبعين سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول وهدف التعادل بطريقة جميلة.

وفي الدقيقة السادسة والثامنين سجل آندرسون تاليسكا الهدف الثاني وهدف التقدم من ركلة جزاء لتنتهى المباراة بفوز النصر بهدفين مقابل هدف.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد فريق النصر إلى النقطة رقم 49 في المركز الثاني.