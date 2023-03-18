شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. هدف رونالدو العالمي اليوم في شباك أبها بدوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والسعودية في كل مكان من معرفة مشاهدة هدف رونالدو العالمي اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر مارس الجارى في المباراة التي كانت اليوم على ملعب مرسول بارك ضمن فعاليات الجولة الواحدة والعشرين من دوري روشن السعودي.

هدف رونالدو العالمي اليوم

وجاء هدف كريستيانو رونالدو في الدقيقة الثامنة والسبعين بعد أن سدد ضربة حرة مباشرةً بطريقة ولا أجمل ولا أروع ليتعادل بالنتيجة لصالح فريق النصر وتشتعل المباراة من جديد.

وكان فريق النصر قد بدأ المباراة بالتشكيلة التالية أمام فريق أبها:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: كونان، ألفارو، عبد ﷲ العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد ﷲ الخيبري، عبد المجيد الصلهيم، لويز جوستافو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا، عبدالرحمن غريب.