شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري السعودي عقب فوز النصر والهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت مباريات اليوم السبت، فوز الهلال أمام الاتفاق، وفوز النصر أمام أبها، ضمن منافسات الدوري السعودي.

ونجح الهلال من الفوز أمام نظيره الاتفاق، بثلاثية نظيفة دون رد، في منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي.

كما نجح النصر من تحويل تأخره لفوز أمام أبها، بهدفين مقابل هدف، في الجولة ذاتها من دوري روشن السعودي.

بينما تعادل الشباب السعودي أمام نظيره الرائد، بهدفين لكل فريق.

ويتواجد النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن اتحاد جدة متصدر البطولة.

ترتيب الدوري السعودي

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي، كالتالي:

1- اتحاد جدة في المركز الأول برصيد 50 نقطة، 21 مباراة.

2- النصر في المركز الثاني برصيد 49 نقطة، 21 مباراة.

3- الشباب في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، 21 مباراة.

4- الهلال في المركز الرابع برصيد 39 نقطة، 19 مباراة.

5- التعاون في المركز الخامس برصيد 35 نقطة، 21 مباراة.

6- الفتح في المركز السادس برصيد 32 نقطة، 21 مباراة.

7- ضمك في المركز السابع برصيد 28 نقطة، 21 مباراة.

8- الطائي في المركز التاسع برصيد 26 نقطة، 21 مباراة.

9- الرائد في المركز الثامن برصيد 25 نقطة، 21 مباراة.

10- الفيحاء في المركز العاشر برصيد 24 نقطة، 20 مباراة.

11- الاتفاق في المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، 21 مباراة.

12- أبها في المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة، 21 مباراة.

13- الوحدة في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة، 21 مباراة.

14- الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة، 20 مباراة.

15- العدالة في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، 21 مباراة.

16- الباطن في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط، 21 مباراة.