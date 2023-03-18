ترميم قصر إمارة نجران

بدأ فرع هيئة السياحة والتراث بمنطقة نجران ترميم قصر إمارة منطقة نجران التاريخي، الذي يعد أول مقر للحكومة بالمنطقة، وتستغرق مدة ترميمه والانتهاء من الأعمال به بضعة أشهر ليكون بعد ذلك مزارا سياحيا للأهالي والمقيمين والسياح من داخل المنطقة وخارجها.

ويعد قصر إمارة منطقة نجران بقرية البديع في حي الحضن، أول مقر للحكومة في المنطقة، وكان المبنى أيضا مركزا لمراقبة القادمين من جنوب وادي نجران ومن خارج حدود المملكة، وجرى تسليمه، أخيرا، لهيئة السياحة والآثار.

وكانت «دوت الخليج» نشرت قبل نحو عامين في 3-8-1442هـ الموافق 17-3-2021م موضوعا بعنوان «مزار سياحي»، أشارت فيه إلى ضرورة ترميم قصر إمارة منطقة نجران التاريخي وتحويله إلى مزار سياحي.