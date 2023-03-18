تأهب بـ 10 مناطق لاحتواء الحالة المطرية

كثفت أمانات 10 مناطق جهودها الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية التي تواصلت من الجمعةإلى الأحد، واتخذت جميع التدابير والتجهيزات لاحتواء آثار الأمطار في ظل الأجواء الملبدة بالسحب الركامية التي تشهدها معظم المناطق.

ورفعت فرق العمل الميدانية من حالة التأهب لاحتواء أي حالة مطرية، وجرى التشديد على نظافة القنوات والتأكّد من فعالية أدائها، وتنظيف المناهل المؤدية إلى العبارات، والتأكيد على جاهزية تشغيل المضخات التي تتولى سحب وشفط المياه ضمن خطط الطوارئ.

وتمت تهيئة الأودية وتنظيفها من الشوائب خلال الفترة الماضية لضمان انسيابية تدفق السيول خلال موسم الأمطار، فيما جرى تهيئة كافة العبارات وقنوات التصريف لضمان أدائها بفاعلية عالية.

أمطار رعدية

كانت المديرية العامة للدفاع المدني دعت إلى أخذ الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، وأشارت المديرية إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، إضافة إلى أجزاء من منطقة الرياض تشمل الرياض العاصمة والخرج ووادي الدواسر والسليل وعفيف والدوادمي وشقراء والزلفي والمجمعة والقويعية والغاط وحوطة بني تميم والأفلاج وثادق ورماح والمزاحمية والدرعية وضرما وحريملاء والدلم، كما ستتأثر مناطق عسير والباحة ونجران وجازان والقصيم.

وأوضحت أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة في مجملها قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار على المنطقة الشرقية، لتشمل حفر الباطن والقيصومة والنعيرية والخفجي وقرية العليا والدمام والخبر والجبيل، وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية، وتشمل محافظة رفحاء.

أتربة وغبار

شهدت، السبت، مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، أمطارًا رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار حدت من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد أدت إلى جريان السيول على أجزاء من بعض المناطق.

مناطق شملتها الحالة المطرية

01 مكة المكرمة «الطائف»

02 الرياض

03 عسير

04 الباحة

05 نجران

06 جازان

07 القصيم

08 الشرقية

09 الحدود الشمالية

10 تبوك