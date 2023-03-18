41 منشأة مخالفة لتراخيص الغذاء والدواء

بلغ إجمالي مخالفات الغذاء والدواء المرصودة في شهر فبراير الماضي، 234 مخالفة، التي تم ضبطها من خلال 4476 جولة تفتيشية على منشآت خاضعة لإشراف هيئة الغذاء والدواء.

جولات تفتيشية

كشف تقرير هيئة الغذاء والدواء، صدارة المنشآت الغذائية للجولات المنفذة بـ2412 زيارة، و1524 زيارة لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، و457 زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف، وتنفيذ 998 جولة على المستودعات المجهولة وغير المرخصة، والمنتجات المخالفة، والإعلانات والحسابات الإلكترونية، إلى جانب الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي.

مخالفات المنشآت

بلغ إجمالي المنشآت المخالفة لمزاولة النشاط من دون ترخيص 41 منشأة، و28 منشأة مخالفة، بسبب عدم الحصول على ترخيص، التي تم إغلاقها، وإيقاف 5 خطوط إنتاج مخالفة، وإتلاف 20.715 عبوة.

33 ألف إرسالية

نفذت هيئة الغذاء والدواء 998 جولة رصد وتقصٍ، للتحري عن المستودعات المجهولة، والمنتجات المخالفة، والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، وبلغ إجمالي عدد الإرساليات الواردة 33 ألف إرسالية، منها 223 إرسالية تم رفضها.

مخالفات للمستوردين

رفضت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة البيئة والزراعة والمياه، دخول 5044 صندوقا من الكمأ، يزن 12.238كجم، عن طريق منفذ الحديثة خلال شهر، بسبب وجود نمو فطري، وتعفن منتشر، وتحرير مخالفات على المستوردين، لتداولهم منتج غذائي ملوث.

جولات وضبطيات

4476 جولة تفتيشية

234 مخالفة مرصودة

41 منشأة مخالفة دون ترخيص

إغلاق 28 منشأة مخالفة

2412 زيارة للمنشآت الغذائية

1524 زيارة لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية

457 زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف

998 جولة على المستودعات المجهولة والمخالفة

إيقاف 5 خطوط إنتاج

إتلاف 20.715 عبوة

33 ألف إرسالية واردة

223 إرسالية مرفوضة

رفض دخول 5044 صندوقا من الكمأ