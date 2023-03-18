41 منشأة مخالفة لتراخيص الغذاء والدواء

جولات تفتيشية
كشف تقرير هيئة الغذاء والدواء، صدارة المنشآت الغذائية للجولات المنفذة بـ2412 زيارة، و1524 زيارة لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، و457 زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف، وتنفيذ 998 جولة على المستودعات المجهولة وغير المرخصة، والمنتجات المخالفة، والإعلانات والحسابات الإلكترونية، إلى جانب الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي.
مخالفات المنشآت
بلغ إجمالي المنشآت المخالفة لمزاولة النشاط من دون ترخيص 41 منشأة، و28 منشأة مخالفة، بسبب عدم الحصول على ترخيص، التي تم إغلاقها، وإيقاف 5 خطوط إنتاج مخالفة، وإتلاف 20.715 عبوة.
33 ألف إرسالية
نفذت هيئة الغذاء والدواء 998 جولة رصد وتقصٍ، للتحري عن المستودعات المجهولة، والمنتجات المخالفة، والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، وبلغ إجمالي عدد الإرساليات الواردة 33 ألف إرسالية، منها 223 إرسالية تم رفضها.
مخالفات للمستوردين
رفضت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة البيئة والزراعة والمياه، دخول 5044 صندوقا من الكمأ، يزن 12.238كجم، عن طريق منفذ الحديثة خلال شهر، بسبب وجود نمو فطري، وتعفن منتشر، وتحرير مخالفات على المستوردين، لتداولهم منتج غذائي ملوث.
جولات وضبطيات
4476 جولة تفتيشية
234 مخالفة مرصودة
41 منشأة مخالفة دون ترخيص
إغلاق 28 منشأة مخالفة
2412 زيارة للمنشآت الغذائية
1524 زيارة لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية
457 زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف
998 جولة على المستودعات المجهولة والمخالفة
إيقاف 5 خطوط إنتاج
إتلاف 20.715 عبوة
33 ألف إرسالية واردة
223 إرسالية مرفوضة
رفض دخول 5044 صندوقا من الكمأ
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