100 ألف مطبوعة إرشادية للمعتمرين

وأوضح تقرير صادر عن الوزارة، أنها باشرت مهام التوزيع عبر عدد من «الكاونترات» منذ بداية شهر شعبان الجاري، وتستمر حتى انتهاء موسم العمرة، حيث تم توزيع كتاب دليل المعتمر وحصن المسلم بعدة لغات على المعتمرين القادمين بواقع 8558 نسخة يوميَّا، وبمجموع كلي بلغ 107677 نسخة.
يأتي ذلك في إطار رسالة الوزارة التوعوية والإرشادية للمعتمرين المتوجهين إلى مكة المكرمة عبر مختلف المنافذ البرية والجوية.
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