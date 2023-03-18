حملة تفتيشية بمركزي الدمام

وأسفرت الحملة عن إزالة 24 مركبة من سيارات خاصة ومركبات ثقيلة، إلى جانب استجابة 50 مركبة للإنذارت الموجه لها لإخراج تلك المركبات من السوق وعدم بقائها بعد نهاية أعمال صيانة المرافق الخدمية داخل السوق.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عامر المطيري أن هذه الحملة المشتركة امتداد لحملة سابقة وستكون مستمرة لجميع المركبات المهملة والتالفة التي تستخدم إما لتخزين المواد الغذائية وسط ظروف غير صحية تؤدي إلى فسادها أو كمخازن للبضائع التي يتم طرحها في السوق في وقت لاحق.
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