إسناد لدعم وتمكين ذوي الإعاقة في شرورة

تسعى جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بمحافظة شرورة، إلى تأسيس المشاريع المستدامة، التي ينعكس مداها على ذوي الإعاقة والمجتمع بشكل إيجابي، وذلك انطلاقًا من رؤية المملكة 2030.

وصرح رئيس مجلس إدارة الجمعية، عامر عمير النهدي، بأن «إسناد» تحقق رسالتها في تمكين ذوي الإعاقة وخلق بيئة ملائمة لهم، وذلك من خلال تضافر الجهود من الجهات الداعمة.

وتقدم «إسناد» عددا من المشاريع والبرامج المخصصة لذوي الإعاقة، وأبرزها التوعية والإرشاد، توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، برامج الدعم الاجتماعي والدعم النفسي، برامج الرعاية والتأهيل والعلاج، من خلال مركز «إسناد» للرعاية النهارية، برنامج تفريج كربة معاق، نقل ذوي الإعاقة من خلال النقل الآمن والمُهيَّأ، وعدد من البرامج الأخرى.

وانطلقت «إسناد» برؤية ورسالة وأهداف طموحة، تلامس واقع وتطلعات الاحتياج، كما تسعى لتنمية الإيرادات لتحقيق الاستدامة المالية، لتأسيس مشاريعها المتخصصة، مثل إنشاء مقرات نموذجية، لتقديم الرعاية والعلاج والتعليم، والتأهيل الاجتماعي والتأهيل المهني.

وتأسست إسناد وفق احتياج ومتطلبات المجتمع في محافظة شرورة، وخاصة فئة ذوي الإعاقة، وقد حققت -بفضل الله- الكثير لمستفيديها، من خلال تلك البرامج والمشاريع المقدمة. كما تجاوز عدد المستفيدين مرحلة معاناة الإعاقة، إلى الاندماج والاستقلالية التامة، حيث يبلغ عدد الأشخاص ذوي الاعاقة بمحافظة شرورة حوالي 1700 حالة، ومنها الإعاقات العقلية والحركية والجسدية والحسية، كذلك الاضطرابات والمتلازمات المختلفة.