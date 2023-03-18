

كيتو 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات قبالة ساحل الإكوادور اليوم.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 2.71 درجة جنوباً، وخط طول 97.41 درجة غرباً، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

// انتهى //

22:37ت م

0114





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب الإكوادور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.