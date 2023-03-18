السعودية اليوم / جمعية المسعف التطوعية بالقصيم تطلقُ قافلتَها الطبيةَ السابعة



بريدة 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واس

أطلقت جمعية المسعف التطوعية بالقصيم قافلتها الطبية الاستشارية السابعة، لتقديم مجموعة من الخدمات الطبية للمستفيدين من أهالي مركزالعمار التابعة لمحافظة المذنب بمنطقة القصيم.

وتضم القافلة الطبية السابعة 11 عيادة طبية؛ هي: عيادة أمراض الباطنة، عيادة أمراض الأطفال، عيادة الجراحة، عيادة المسالك البولية، عيادة الأمراض الجلدية، عيادة العيون، عيادة الأسنان، عيادة أمراض النساء، عيادة أمراض القلب، عيادة السكر والغدد، عيادة أمراض الأنف والأذن والحنجرة، بمشاركة مجموعة من الاستشاريين والأطباء والفنيين المتطوعين.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية المسعف التطوعية حمود المزيد، أن الجمعية تهدف إلى تنفيذ القوافل الطبية الاستشارية، وتحرص على شموليتها لجميع التخصصات الصحية المهمة، وغير المتوافرة بالمناطق الطرفية النائية؛ لتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية لجميع المستفيدين في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، وتجنيبهم عناء السفر إلى المستشفيات المرجعية.

ولفت المزيد إلى أن القافلة الاستشارية يشارك بها أكثر من 50 ممارسًا صحيًّا من الكوادر الطبية والفنية، مشيرًا إلى أن الجمعية تهدف إلى تحقيق الريادة في العمل الإنساني التطوعي في مجال الخدمات الطبية الإسعافية بالمملكة وتحقيق رؤية 2030 .

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22:22ت م

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