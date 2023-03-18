السعودية اليوم / بيئة مكة تُقيمُ فعاليةَ " خيرات الوادي " بمحافظة الجموم



مكة المكرمة 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واس

أقامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم - ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة- فعاليةَ "خيرات الوادي" لمدة يومين بحديقة الشهداء بمحافظة الجموم، وذلك تحت رعاية محافظ الجموم هاني بن محمود أبو العلا، وبحضور العديد من رؤساء الجهات الحكومية وأهالي محافظة الجموم.

وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المكلَّف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، بأن الفرع يشارك بهذا الفعالية؛ إيماناً منه بأهمية دوره الإرشادي التوعوي، حيث تأتي مشاركته في الأنشطة والفعاليات بالمنطقة؛ تطبيقاً لرؤية المملكة 2030 الإستراتيجية الرامية إلى الإسهام بفاعلية في الأنشطة والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المجتمعية عبر تعريف ونشر خدمات منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وقدَّم "الخليف" شكره الجزيل لمحافظ الجموم؛ لتدشينه هذه الفعالية، التي ستكون - بمشيئة الله- نافذة يطل منها فرع الوزارة على المستفيدين .

كما أن الفعالية تهدف إلى إبراز دور المجتمع الزراعي في المحافظة، وذلك تعزيزَا للأمن الغذائي في المنطقة .

// انتهى //

22:19ت م

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