

مكة المكرمة 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واس

اختتمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي - ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام- الدورة العلمية الثالثة، التي أتت بعنوان "أحكام الصيام وآدابه"

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية عبدالله بن حمد الصولي، بأن الوكالة تقوم بدور تعليمي وتوجيهي بارز وفق منهج الوسطية والاعتدال، عبر إقامة الدروس والدورات العلمية التي تعين الإنسان على تعلم أمور دينه ودنياه، حيث ينهلون العلم الشرعي عبر عدد من العلماء والمشايخ.

واستمرت الدورة خمسة أيام عقدت خلالها تسع مجالس علمية بمشاركة نخبة من أصحاب المعالي والفضيلة الذين أسهموا في نجاح الدورة، كما رفعت الدروس العلمية للدورة عبر منصة منارة الحرمين الشريفين، تجاوز من خلالها عدد المشاهدات "12,184" مشاهدة، من مختلف دول العالم العربي والإسلامي، لأكثر من "1,243" زائر .

الجدير بالذكر، أن الدورة العلمية تأتي تفعيلًا لرسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية، وبذل كل ما هو نافع ومفيد، في إطار يتسم بالوسطية والاعتدال، حيث تضمَّنَت دورة "أحكام الصيام وآدابه" سلسلة محاضرات تناولت عدة موضوعات عن " أهم أحكام الصيام ومقاصده، وفضل العبادة في رمضان، وتفسير آيات الصيام، وأحاديث الصيام .

// انتهى //

22:03ت م

0107





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئاسة الحرمين الشريفين تختتم الدورة العلمية الثالثة بعنوان " أحكام الصيام وآدابه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.