السعودية اليوم / زلزال بقوة 5 درجات يضرب غرب الأرجنتين



بوينس آيرس 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مدينة ميندوزا غرب الأرجنتين اليوم.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 37ر33 درجة جنوباً وخط طول 41ر68 درجة غرباً، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

// انتهى //

20:53ت م

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