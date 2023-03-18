شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يحسم التعاقد مع أولى صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوفه واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

اتحاد جدة يقترب من التعاقد مع زاها

وحسم مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، التعاقد مع أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الرياضي الجديد 2023-2024، من أجل العودة إلى المنافسة على الألقاب مرة أخرى.

وكشفت تقارير صحفية على أن اتحاد جدة لم يستطع تسجيل أي صفقة رسمية جديدة، في الميركاتو الشتوي الماضي بسبب قضية النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

أخر تطورات مفاوضات اتحاد جدة مع زاها

وأكدت شبكة "ميركاتو دورينا"، على أن إدارة اتحاد جدة، قد حسمت صفقة النجم الإيفواري ويلفريد زاها، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس.

وأوضحت الشبكة، على أن مسؤولي الاتحاد، كثّفوا من مفاوضاتهم مع زاها، في الساعات الماضية، ونجحوا في التوصل إلى اتفاق نهائي معه.

والجدير بالذكر أن عقد ويلفريد زاها، ينتهي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس، في 30 يونيو 2023؛ حيث قرر عدم التجديد.