شكرا لقرائتكم تواصل فعاليات مسابقة الشطرنج الكبرى بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تتواصل فعاليات مسابقة الشطرنج الكبرى في أرينا بوليفارد سيتي بالرياض بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه، والاتحاد السعودي للشطرنج، ضمن الفعاليات التي تقام كواحدة من سجل الأحداث لـ”تقويم الرياض”.

وقالت أمل ميلادي إحدى المشاركات التونسيات إنها بطلة قارة إفريقيا تحت سن 18 عامًا، وقد شاركت في منافسة دولية وأولمبياد وعدد من البطولات العالمية.

من جانبه، ذكر المشارك السعودي أحمد محمد الغامدي صاحب التصنيف الدولي 2107 كلاسيك، لافتًا إلى أن أفضل بطولة حققها هي بطولة النخبة في عام 2018، فضلًا عن عدد من البطولات الدولية الأخرى.

وأعرب عن فخره بتنظيم مسابقة الشطرنج الكبرى بالرياض، مؤكدًا صعوبة البطولة نظرًا لوجود أبطال عديدين من الدول العربية.

فيما وجه المشترك السعودي إبراهيم المطلق (تصنيف 1600) الشكر للهيئة العامة للترفيه على هذه البطولة غير المسبوقة على مستوى الشرق الأوسط، مؤكدًا أنها مسابقة فوق التوقعات.

وأوضح أن المسابقة بها أفضل اللاعبين العرب من مصر والجزائر وتونس والإمارات والبحرين وقطر، متمنيًا أن يمثل هو وأبطال السعودية المملكة خير تمثيل.

وأشارت بشرى الشعيبي من الأردن إلى أنها مثلت الأردن في عدد من البطولات العربية، وحصلت على بطولة العرب، مؤكدة ان المملكة أذهلت المشاركين في قدرتها على التنظيم الأكثر من رائع.

وأشارت إلى أن البطولة رغم أنها عربية لكن لم يشعروا إلا أنها بطولة دولية على مستوى عالمي، موجهة الشكر لكل من ساهم في هذا التنظيم.

فيما قالت اللاعبة الليبية سعود الريس إن الأجواء جميلة ورائعة كتنظيم، والبيئة ممتازة لـ اللعب، مؤكدة أن المشاركين من أحسن اللاعبين العرب وعلى مستوى العالم، وسيكون هناك منافسة قوية بين المشاركين على الترتيب الأول.