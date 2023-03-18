شكرا لقرائتكم فتح جميع أبواب المسجد النبوي خلال رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن وكيل الرئيس للأمن والسلامة في المسجد النبوي سعود الصاعدي، أنه سيتم فتح جميع أبواب المسجد النبوي البالغ عددها 100 لتسهيل حركة المصلين ودخول الأطعمة خلال شهر رمضان المبارك.

فتح أبواب المسجد

وقال الصاعدي في تصريحات لبرنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، إنه نظرًا للاستعدادات الخاصة بشهر رمضان، تم وضع خطط عديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها فتح جميع أبواب المسجد النبوي البالغ عددها 100، وكذلك السلالم الكهربائية الموجهة لسطح المسجد، وأبواب السور البالغ عددها 70 بابًا لتسهيل حركة المصلين.

وأضاف أنه تم تحديد أبواب معينة لدخول الأطعمة وموائد الإفطار بالتنسيق مع إدارة خدمات الصائمين، لعدم إعاقة المصلين أثناء الدخول والخروج.

شركات متخصصة للتغذية

يذكر أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اعتمدت ١١ شركة متخصصة في مجال التغذية ممن تنطبق عليها الشروط والمواصفات المطلوبة لمتعهدي الإعاشة في تقديم خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٤هـ.