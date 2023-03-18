شكرا لقرائتكم بردية رنية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح تحد الرؤية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشر خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، مقطع فيديو يرصد لقطات من بردية وأمطار مدينة رنية بمكة المكرمة.

كما نشر الحصيني على حسابه بموقع “تويتر”، صورًا ترصد السحب الرعدية الممطرة اليوم السبت، على عموم منطقة الرياض وجنوب القصيم ونجران والحدود السعودية اليمنية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.