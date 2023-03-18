شكرا لقرائتكم المملكة الثانية بين مجموعة العشرين في جاهزية التنظيمات الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - في إنجاز وطني جديد، حققت المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين والرابع عالميًا في جاهزية التنظيمات الرقمية، وفق تقرير حديث عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

جهود هيئة الاتصالات

وذكرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في إنفوجراف صادر عنها، أبرز جهودها التي أثمرت في تحقيق هذا المنجز، وهي التنظيم التعاوني وإشراك أصحاب المصلحة، إنشاء لجنة التنظيمات الوطنية، الابتكار التنظيمي والريادة على المستوى الدولي، الأدوات التنظيمية لسوق الاتصالات والتقنية، إطلاق أكاديمية التنظيمات الرقمية، والتميز الابتكاري في إدارة الطيف الترددي.

ولفتت إلى أنه أدى ذلك إلى تعزيز مكانة المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، تأكيد دور المملكة الريادي في الاتحاد الدولي للاتصالات، جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، وتمكين الاقتصاد الرقمي.