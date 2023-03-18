شكرا لقرائتكم لقطات لهطول أمطار غزيرة على القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت أجزاء من منطقة القصيم، اليوم السبت، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، حيث اشتملت الحالة على مدينة بريدة وعدد من المحافظات، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة.

ووثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على جنوب البدائع في منطقة القصيم.

كما رصد فيديو آخر، هطول الأمطار في شمال أم حزم جنوب محافظة الشماسية بالقصيم.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.