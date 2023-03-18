شكرا لقرائتكم أنغام تتألق وتطرب الجمهور في ليلة صوت مصر على مسرح أبوبكر سالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تألقت المطربة أنغام في حفل ضخم، على مسرح أبوبكر سالم تحت عنوان ليلة صوت مصر، في العاصمة الرياض.

وشارك أنغام الغناء في الحفل 4 مطربين احتفاء بها تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، وتألقت أنغام بباقة من أفضل أغانيها.

ليلة صوت مصر

الحفل نظمته الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات تقويم الرياض، بحضور عدد كبير من الفنانين والنجوم من أصدقاء أنغام المقربين وهم الموسيقار هاني شنودة، أمير طعيمة، إلهام شاهين، أكرم حسني، الناقد طارق الشناوي.