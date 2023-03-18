شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبرى في النصر بشأن رونالدو.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل تدعيم صفوفه بالموسم الحالي.

النصر لم يستغل صفقة رونالدو

وكشف الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، عن مفاجأة صادمة، في عقد كريستيانو رونالدو، مع نادي النصر، الذي انضم إلى صفوف العالمي في الميركاتو الشتوي الماضي يناير 2023.

وأكد الرشيدي خلال تصريحات تلفزيونية، على عدم استثمار نادي النصر، صفقة التعاقد مع رونالدو، حتى الآن، وأن الإدارة النصراوية، لم تستغل اسم الأسطورة البرتغالية، للتعاقد مع شركات رعاية لزيادة دخل النادي.

وفي نفس السياق، أوضح الإعلامي الرياضي سعيد أبو داهش، أن رونالدو، يرتبط بعقود مع شركات معينة، لا يُمكن أن يدخل النصر طرف فيها، إلا مع بداية الموسم القادم، خاصة أن النادي، تعاقد معه في الميركاتو الشتوي الماضي.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى ضرورة تفاوض النصر، مع الشركات المتعاقدة مع رونالدو، لكي يدخل طرفًا في هذه العقود، قبل انطلاق الموسم الجديد.