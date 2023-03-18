شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق اليوم في دوري روشن السعودي 2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق اليوم في دوري روشن السعودي 2023 واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة في الساعات القليلة الماضية لمعرفة مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق والمقرر لها اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر مارس الجارى.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق

وقبل هذه المباراة فإن فريق الهلال يحتل المركز الرابع في سلم ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 36 نقطة من لعب 18 مباراة حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين.

بينما وعلى الجانب المقابل فإن فريق الاتفاق يحتل المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة من لعب 20 مباراة حيث حقق الفوز في ستة مباريات وتعادل في خمسة مباريات وتلقى الهزيمة في تسعة مباريات.

وتنطلق مباراة الهلال والاتفاق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة وتونس، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويقود هجوم الهلال في مباراة اليوم اوديون إيجالو بجواره ميشيل ديلجادو وبجواره كاريلو وجاء تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة االاتفاق على النحو التالى:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبد الحميد – جانج هيون سو – علي البليهي – محمد البريك

خط الوسط: محمد كنو – جوستافو كويلار – سلمان الفرج

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو – أدويون إيجالو – كاريلو