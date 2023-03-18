شكرا لقرائتكم خبر عن كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وأبها يلا شوت yallashoot هدف رونالدو العالمي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والسعودية عن كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وأبها يلا شوت yallashoot هدف رونالدو العالمي في المباراة التي ستقام فعاليتها اليوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وأبها

فريق النصر يحتل المركز الثاني في سلم ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة من لعب 20 مباراة حيث حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين.

بينما يحتل فريق أبها المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة من لعب 20 مباراة حيث حقق الفوز في سبعة مباريات وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في 11 مباراة.

وأعلنت شبكة قنوات السعودية الرياضية الناقل الوحيد لمباريات دوري روشن السعودي عن معلق مباراة النصر وأبها حيث يتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير بلال أحمد علام.

وشهدت تشكيل النصر في مباراة اليوم كريستيانو رونالدو في هجوم الفريق بجواره عبدالرحمن غريب واندرسون تاليسكا ومن خليهم عبدالمجيد الصلهيم، وجاء تشكيل النصر الرسمي لمواجهة أبها على النحو التالى:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: كونان، ألفارو، عبد ﷲ العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد ﷲ الخيبري، عبد المجيد الصلهيم، لويز جوستافو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا، عبدالرحمن غريب.