جازان.. استمرار البحث عن شخصين جرفتهما السيول

ونشر الدفاع المدني صورًا من عمليات البحث، كما انتشل الدفاع المدني بمنطقة عسير شخصًا غرق في مجرى سيل بوادي عتود.
وشهدت جازان أمطارا مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، كما توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: نجران، وجازان، وعسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية.
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