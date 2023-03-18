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اطلاق 65 من المها وغزال الريم بمحمية الملك سلمان بتبوك

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أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية بالطبيق التابعة لمنطقة تبوك 50 غزالاً من غزال الريم، و15من المها وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بحضور مستشار رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية الأمير متعب بن فهد الفيصل والرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله العامر.

ويهدف الإطلاق إلى إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، واستعادة دورها في بيئتها، والإكثار منها ذاتياً، والمساهمة في توازن البيئة واستدامتها.

ويأتي الإطلاق ضمن إطار الجهود التي تبذلها المحمية لرفع الوعي المجتمعي تجاه غزال الريم والمها ، والإسهام في حماية التنوع الحيوي واستدامته، إضافة لترسيخ المحمية كوجهة سياحية وطبيعية مستدامة تزخر بالتنوع البيئي والحيوي.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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