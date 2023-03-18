ضبط مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم مخدرات

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهم (54) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر. وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.



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