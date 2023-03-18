

الرياض 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واس

أطلقت وزارة التعليم اليوم " ملتقى تـأهيل المبتعثــين افتراضياً عبر تقنيات الاتصال المرئي "؛ برعاية معالي وزير التعليم الأستاذ يــوسف البنيــان، وبحضور معالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري.

وأكد معالي وزير التعليم في كلمة ألقاها نيابة عنه معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث يحظى بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مبينا أن إستراتيجية الابتعاث التي أطلقها برنامج تنمية القدرات البشرية -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- تسهم في تعزيز تنافسية المواطنين، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وسد حاجة السوق في قطاعات الدولة ومشاريعها ومبادراتها الواعدة .

ونوه معاليه أن الوزارة تعمل على تطوير عمليات الشراكة مع أفضل المؤسسات التعليمية في العالم لتهيئة فرص القبول للمبتعثين في الجامعات المرموقة.

ويهدف الملتقى إلــى الإسهام في تقديم مواضيع تهم رحلة المبتعث من خلال شرح المنصات والخدمات الإلكترونية بخدمات الابتعاث، إضافة إلى التعريف بدور الجهات المساندة للمبتعث داخل الوزارة وخارجها، وإكساب المبتعثين مهارات التواصل الثقافي والحضاري والإنساني، وإتاحة الفرصة للمبتعثين لتقديم الاستفسارات في شتى المجالات.

ويشمل ملتقى تأهيل المبتعثين في نسخته الحالية الطلبة المبتعثين المستجدين للمرحلة الرابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

// انتهى //

19:56ت م

0098





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة التعليم تدشّن ملتقى تأهيل المبتعثين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.