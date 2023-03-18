السعودية اليوم / إصابة أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في رام الله



رام الله 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واس

أصيب أربعة فلسطينيين بجروح، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت، في قري نعلين، والنبي صالح،

قضاء رام الله بالضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني ، أن قوات لاحتلال اعتدت على الفلسطينيين بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع، مما أدى لإصابة ثلاثة شبان فلسطين بجروح في بلدة نعلين غرب رام الله، فيما أصيب رابع، خلال اقتحام القوات لقرية النبي صالح شمال غرب رام الله .

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19:23ت م

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