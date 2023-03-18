السعودية اليوم / الأمن الباكستاني يعتقل 11 إرهابياً خلال عمليات أمنية



إسلام آباد 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واس

اعتقلت أجهزة الأمن الباكستاني 11 مسلحاً ينتمون إلى تنظيمات إرهابية، في إقليم البنجاب الشرقي.

وأوضحت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الباكستانية في بيان اليوم، أن أجهزة الأمن نفذت في ضوء معلومات استخباراتية 55 عملية مداهمة في محافظات عدة بإقليم البنجاب، وتم استجواب 56 مشتبهاً، واعتقال 11 إرهابياً ينتمون إلى منظمات محظورة، وصادرت من حوزتهم أسلحة ومتفجرات وعملة نقدية ومواد أخرى محظورة.

وأضاف أن الإرهابيين المعتقلين ينتمون إلى عدد من المنظمات الغرهابية وأنهم كانوا يُخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في جميع أنحاء الإقليم تشمل استهداف منشآت هامة وأماكن دينية .

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18:51ت م

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