

تبوك 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واس

أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية بالطبيق التابعة لمنطقة تبوك 50 غزالاً من غزال الريم، و15من المها وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بحضور

صاحب السمو الأمير متعب بن فهد الفيصل مستشار رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية ، والرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله بن احمد العامر.

ويهدف الإطلاق إلى إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، واستعادة دورها في بيئتها، والإكثار منها ذاتياً، والمساهمة في توازن البيئة واستدامتها.

ويأتي الإطلاق ضمن إطار الجهود التي تبذلها المحمية لرفع الوعي المجتمعي تجاه غزال الريم والمها ، والإسهام في حماية التنوع الحيوي واستدامته، إضافة لترسيخ المحمية كوجهة سياحية وطبيعية مستدامة تزخر بالتنوع البيئي والحيوي.

// انتهى //

18:06ت م

0081





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اطلاق 65 من المها وغزال الريم بمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.